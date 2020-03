Ex-BBB Munik Nunes confirma namoro com jogador do Palmeiras

Rio - A ex-BBB Munik Nunes deixou seus fãs intrigados ao contar no Instagram que não está mais solteira. Tudo começou quando ela abriu uma caixa de perguntas e foi questionada se está sozinha. "Não estou, bebês. Não estou solteira", disse Munik, que fez mistério sobre o novo romance. Pouco depois, ela confirmou à revista "Quem" que está namorando o jogador do Palmeiras Eduardo Pereira Rodrigues, de 28 anos, mais conhecido como Dudu.

Dudu está namorando a ex-BBB Munik Nunes - Danilo Martins / Reprodução Instagram

Outros relacionamentos

Munik Nunes foi casada com Anderson Felício por dois anos, entre 2017 e 2019. Após idas e vindas no relacionamento, em agosto do ano passado, ela anunciou a separação em um post no Instagram. "Em respeito aos fãs #AnderNik tô passando pra dizer que estamos passando por um momento delicado! Eu e o Anderson não estamos mais juntos. É uma decisão dolorosa e foi tomada por ambos! No momento peço compreensão", disse na época.

Alguns meses depois, Munik passou a ser vista com o cantor sertanejo Felipe Araújo. "Felipe é um fofo. Nós estamos nos conhecendo. Está um pouco cedo para falar se esse relacionamento vai virar algo sério ou não. Prefiro não cobrar nada, quero deixar fluir naturalmente", disse, em meados de dezembro.

No entanto, apenas alguns dias depois, ela voltou a dizer que estava solteira. "Estou solteira e feliz. Ultimamente estou atraindo muita gente com o mesmo signo que o meu, que é câncer. É um signo maravilhoso e zero defeitos. Então namoraria sim (risos). A louca", disse nas redes sociais.