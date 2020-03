Mamma Bruschetta está namorando militar 36 anos mais novo que ela

Rio - Mamma Bruschetta, de 70 anos, está de namorado novo. A apresentadora confirmou em entrevista à revista "Quem" que está namorando um militar 36 anos mais jovem que ela. "Já o conhecia. Nos aproximamos um pouco mais. Está tudo muito recente. Esperamos para ver como será", disse a ex-apresentadora do "Fofocalizando". "Ele me dá apoio e me ajuda nos cuidados. Está sempre me animando", completou.

A apresentadora se afastou do "Fofocalizando" para tratar um câncer e contou que só redescobriu o prazer sexual há pouco tempo, após cerca de 40 anos sem sexo. "Eu redescobri minha vida sexual antes do diagnóstico, dois anos atrás. E sexo sempre anima e faz parte da vida saudável de uma pessoa", afirmou.

Com o tratamento do câncer, Mamma perdeu 28 kg. "Agora posso comer de tudo. Mas não é tudo que eu como que meu corpo aceita. Estou sem dieta. Vinte oito quilos faz uma grande diferença. Atualmente não me incomoda o excesso de pele. Pro futuro quem sabe? Eu posso passar por uma cirurgia plástica", disse.

Nesta quarta-feira, a apresentadora postou um vídeo no Instagram falando sobre seu estado de saúde. "Um dia de cada vez.. Me recuperando.. Logo estou 100%. Foco, força e fé. Obrigada a todos pelas menssagens de carinho. A todos os amigos e seguidores. Amo vocês", disse.