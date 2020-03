Amados! Milton Cunha será voz em aplicativo de trânsito

Rio - O carnavalesco Milton Cunha está em São Paulo para gravar sua voz para o aplicativo Waze. A informação foi dada em primeira mão no Youtube, aos jornalistas Murilo Ribeiro e Thiago Lage, na "Live da Bagunça". Os jornalistas comentaram os desfiles o resultado do Carnaval do Rio de Janeiro.

Ainda não vimos o resultado, mas vai ser uma delícia ouvir na voz potente de Milton seus bordões: "Amados", "Bafônicos", "Babado", "Síncope", "Saravá", "Escalafobético".

Segundo o sambista, as gravações estarão disponíveis para download a partir da próxima semana.

Assista!