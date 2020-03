Zeca Pagodinho apresenta o show 'Mais Feliz' no Vivo Rio

Rio - Zeca Pagodinho está de volta ao Rio de Janeiro com o novo show "Mais Feliz". As apresentações acontecem nos dias 13 e 14 de março, no palco do Vivo Rio. "Mais Feliz" é também o nome do mais recente álbum do sambista, lançado no final do ano passado, o 24º disco da carreira do artista.



Com direção musical de Paulão 7 Cordas, cenário de Zé Carratu e figurino de Juliana Maia, Zeca irá apresentar novos e belíssimos sambas selecionados com rigor para fazer parte do repertório, dentre eles, "Na Cara da Sociedade" ( Serginho Meriti e Claudemir), "Permanência" (Nelson Rufino ), "Mais Feliz" (Toninho Geraes e Paulinho Resende), "Sexta Feira" (Roberto Lopes, Marquinhos FM, Levy Vianna e Alamir Kintal) e "O Sol Nascerá" (Cartola e Elton Medeiros ), que foi tema de abertura da novela global "Bom Sucesso" e no disco conta com a participação da cantora Teresa Cristina.



Além desses, Zeca também cantará clássicos que o público não permite ficar de fora, como "Coração em Desalinho", "Vai Vadiar", "Deixa a Vida Me Levar", "Verdade", "Isolado no Mundo" e muitos outros sucessos.



Serviço:



Zeca Pagodinho 'Mais Feliz'. Vivo Rio - Avenida Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo, Rio de Janeiro. Data: 13/03, às 22h; e 14/03, às 21h; Abertura dos portões: Duas horas antes do show.

Classificação etária: 18 anos. Menores de 18 anos entram acompanhados dos pais/responsável.