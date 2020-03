Renascença Clube celebra o Dia Internacional da Mulher com roda de samba formada só por mulheres

Rio - O Renascença Clube vai celebrar o Dia Internacional da Mulher com uma roda de samba formada só por mulheres. O evento acontecerá no domingo (8), a partir das 16h, e o ingresso custa R$ 20.

Participam do evento as sambistas Dorina, Dayse do Banjo, Flavia Saolli, Ana Paula Cruz, Diana, Márcia Lopes, Lisbeth, Eliane Morgado, Fernanda Garcia, Regina Mazza, Janaína Reis, Meri de Liz, Bia Flor, Vera de Jesus, Juju Ferreirah, Aninha Portal, Dy Gomes, Nanda Monteiro; e, ainda, os grupos Flor do Samba e Trio Sambadona.

No repertório estão canções de Aurea Martins, Eliane Machado, Ruça e Tia Surica.

Serviço:

Roda de Samba em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Renascença Clube, Rua Barão de São Francisco, 54 – Andaraí. Domingo (8), às 17h. Ingresso: R$ 20. Classificação livre.