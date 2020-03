Fim de semana tem atividades físicas e de bem-estar gratuitas para todas as idades

Rio - A folia acabou e nada melhor do que voltar à rotina de forma leve e prazerosa. No Rio de Janeiro, a do bem™ oferece diversas atividades totalmente gratuitas para o público em seus espaços exclusivos, a do bem™ Casa de Praia e a Casa do bem™, ambas em Ipanema, na Zona Sul do Rio, com profissionais especializados e muita animação.





Para quem curte se exercitar ao ar livre, a marca de bebidas saudáveis prepara uma agenda completa na Casa de Praia (posto 9, em frente à Garcia D´Ávila), com aulas de Yoga, corrida, circuito infantil, entre outros, em horários pela manhã e à noite (confira abaixo a programação completa). No dia 20 de março, aulão de surf com a campeã mundial Chloé Calmon, às 8h. No dia 21, um sunset especial com a cantora Luka Cauan e a DJ Wanisy, às 18h. É só chegar e aproveitar!



Já a Casa do bem™ (R. Nascimento Silva, 331) traz desde aulões de dança, corrida e yoga, num local aconchegante, com atividades ao longo do dia. Para participar, basta se inscrever pelo site do Sympla.



Serviço:



Casa de Praia

05/03, às 18h30 - Corrida com Nara Prado



08/03, às 8h - aulão Jab House + Vodya



11/03, às 18h30 - Yoga com Priscila Albuquerque



12/03, às 18h30 - Corrida com Nara Prado



15/03, às 10h30 - BT Kids: circuito de cross kids



18/03, às 18h30 - Yoga com Priscila Albuquerque



20/03, às 8h - aulão de surf com Chloé Calmon



21/03, às 8h - cross training com LeGym



21/03, às 18h - sunset com Luka + Dj Wanisy



25/03, às 18h30 - Yoga com Priscila Albuquerque



26/03, às 18h30 - Corrida com Nara Prado



28/03, às 8h - kickboxing com LeGym



Casa do bem™



02/03, às 19h30 - Yoga com Esther (fixo)



03/03, às 7h30 - Corrida com Thi Coach



04/03, às 7h30- Yoga com duda witt (fixo)



05/03, às 19h30 - aula de dança com Grupo Spot



09/03, às 19h30 - Yoga com Lorena (fixo)



10/03, às 7h30 - corrida com Thi Coach



10/03, às 19h30 - foreo + do bem: aulão de dança com Mc Rebecca



11/03, às 7h30 - yoga duda witt (fixo)



16/03, às 19:30 - yoga com Re Mozzini (fixo)



17/03, às 7h30 - Corrida com Thi Coach



18/03, às 7h30- Yoga com duda witt (fixo)



19/03, às 19h30 - aula de dança com Grupo Spot



23/03, às 19:30 - Yoga com Re Mozzini (fixo)



24/03, às 7h30 - corrida com Thi Coach



25/03, às 7h30- Yoga com duda witt (fixo)

26/03, às 19h30 - aula de dança com Grupo Spot



30/03, às 19h30 - Yoga com Re Mozzini (fixo)