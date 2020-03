Escolha de José Padilha para dirigir série ficcional sobre vida de Marielle Franco causa polêmica

Rio - Além de "Marielle - O Documentário", que estreia nesta quinta-feira após o "Big Brother Brasil" na Globo, a emissora anunciou que vai lançar uma série dramatúrgica sobre a vida da vereadora do PSOL, que foi assassinada a tiros junto com o motorista Anderson Gomes, na Zona Norte do Rio, em 14 de março de 2018. A direção do novo projeto sobre a vida de Marielle — que só deve estrear em 2021 — será de José Padilha, o que causou polêmica nas redes sociais.

A crítica em relação ao diretor se deve ao fato de Padilha ser também o diretor da série "O Mecanismo", sobre a operação Lava Jato, e do filme "Tropa de Elite", que segundo nota de repúdio do site "Alma Negra" "retrata de forma heroica a polícia mais violenta do país."

Muitas pessoas também criticaram uma fala de Padilha em entrevista sobre o caso Marielle. O diretor chegou a dizer que o assassinato da vereadora trata-se de "violência urbana". Também houve críticas quanto ao fato de uma produção sobre Marielle ser encabeçada por três pessoas brancas: José Padilha, George Moura e Antonia Pellegrino.