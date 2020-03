Rio - A atriz Laryssa Ayres comemorou seu aniversário de 23 anos com um passeio de barco neste domingo. Em fotos e vídeos divulgados no Sotries, do Instagram, Laryssa aparece se divertindo ao lado de amigos e em momentos românticos ao lado da namorada, Maria Maya, de 38 anos.

Laryssa Ayres e Maira Maya estão juntas publicamente desde março de 2019. Em breve, elas poderão ser vistas atuando juntas na novela "Gênesis", da Record.