Rio - O cantor Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, está sendo chantageado por conta de um vídeo íntimo feito com a esposa. De acordo com a assessoria de imprensa do sertanejo, as chantagens teriam começado há três anos e retornado agora, momento em que o casal espera seu segundo filho.

"Eu e minha esposa tivemos nossa privacidade invadida, faço aqui um 'mea culpa', por ter cedido à chantagem, mas fiz isso com a mais sincera intenção de preservar minha esposa, na época grávida de nosso primeiro filho", disse o cantor através de sua assessoria ao "Uol".

Ainda que tenha cedido da primeira vez, o chantagista não sumiu e retomou as ameaças. A segunda gestação do casal teria motivado o criminoso a recomeçar as chantagens. "Tenho certeza que nenhum veículo de comunicação, por ética e respeito, jamais publicaria estas imagens, por isso, achei que seria o momento de dar um basta", disse o cantor.

"Espero que o respeito e o bom senso prevaleçam, espero que o momento de minha família seja levado em consideração. Coisas deste tipo precisam acabar", concluiu.