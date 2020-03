Rio - Luma Costa postou no Instagram, na noite desta segunda-feira, uma foto em que aparece com a cunhada, Erica Reis, e recebeu vários elogios pela beleza da dupla. Erica é noiva do irmão da atriz, Marcelo Costa. "Percebam que o bom gosto do meu irmão é coisa de família. Cunhada mara @souericareis", escreveu Luma na legenda da foto. "Ela parece mais ser sua irmã do que seu próprio irmão", disse uma seguidora. "Parecem irmãs", afirmou um fã. "É gêmea?", perguntou uma pessoa.