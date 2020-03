Em meio a rumores de gravidez, Rafaella Santos deixa barriga à mostra

Rio - Depois de um tempo ausente do Instagram, Rafaella Santos, irmã do jogador de futebol Neymar, fez uma rápida postagem no Stories, nesta terça-feira. Nas imagens, Rafaella usa uma blusa regata curtinha e deixa parte da barriga à mostra. Rafaella tem evitado aparecer por conta dos rumores de que estaria esperando um filho de seu ex-namorado, o jogador de futebol Gabigol. O último post de Rafaella Santos no Instagram foi feito no dia 10 de fevereiro.

Tanto Rafaella quanto Gabigol têm mantido silêncio sobre a suposta gravidez. Durante uma aparição pública em fevereiro, Rafaella apostou em um modelito pesado, que escondia suas formas levando os fãs a especularem sobre uma possível gestação.

Entre idas e vindas, Rafaella e Gabigol ficaram juntos por seis meses. O namoro chegou ao fim na virada do ano passado, quando o casal esteve na Bahia ao lado de Neymar e seus amigos. Ao ser questionada sobre a gravidez, a assessoria de Rafaella se esquivou.

"Respeitamos as questões familiares, ou seja, a vida pessoal de cada um dos nossos assessorados. E por isso, procuramos nos envolver o menos possível com fofocas e especulações. Caso tenha algo, a Rafaela se pronunciará de forma espontânea, como sempre fez", disse a irmã de Neymar através de comunicado.