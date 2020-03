Rio - O Plaza Shopping Niterói realiza pela primeira vez o Festival Carnivoria, um evento para os amantes de churrasco. O festival acontece na área G6, neste fim de semana, sendo os horários de funcionamento: sábado, das 12h às 22h; e domingo, das 12h às 20h. A entrada é gratuita e os visitantes ainda têm vista privilegiada da Baía de Guanabara.



O festival traz 11 estações, que oferecem carnes, acompanhamentos e até sobremesas feitas na brasa. As grelhas são comandadas por grandes nomes da gastronomia, como Fernando Possenti, do BBQ Brasil, e Fabio Olivieri, conhecido como o Colecionador de Ossos, com um toque de culinária internacional.



Os chefs levam os participantes em uma viagem de sabores e texturas com pratos que valorizam os diferentes cortes de carne, como bife ancho, linguiças, texas burger, leitão à pururuca, salmão pranchado, costela de chão, texas brisket, costelinha BBQ dentre outros. Legumes, acompanhamentos e sobremesas também ganham estações próprias, completando o cardápio do evento. O cardápio terá pratos variados, que custam entre R$25 e R$ 45.



A animação do festival fica por conta dos shows ao vivo. Entre as atrações musicais, Greg Wilson (vocalista do Blues Etílicos) e Ugo Perrota; Evandro Halabey; Rats (trio); Camacho Trio; Camacho Trio e Jane Soren.



O festival terá também um Espaço Kids com brinquedos educativos, contação de histórias, oficina de massinha, cama elástica, roda de musicalização, pinturinha facial, oficina de slime, entre outras atrações.





Confira a Programação completa :



Sábado (14/03)



14h: Greg Wilson (vocalista do Blues Etílicos) e Ugo Perrota



16h: Evandro Halabey



19h: Rats (trio)





Domingo (15/03)



14h: Camacho Trio



17h: Jane Soren