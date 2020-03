Estação Carioca do metrô receberá flashmob do musical 'A Cor Púrpura'

Rio - A estação Carioca do metrô vai receber nesta sexta-feira (13), às 17h30, um flashmob do espetáculo musical “A Cor Púrpura”, que estreia sábado (14), no Teatro Riachuelo, no Centro do Rio. A apresentação especial acontecerá no mezanino e contará com a participação de 17 atores do elenco e também de um músico, encenando uma das cenas do espetáculo que já conta com duas indicações ao Prêmio Shell e oito indicações ao Prêmio Cesgranrio.



A estação Carioca foi escolhida para o flashmob por estar localizada a cerca de dez minutos do teatro e também por ser uma das maiores da região do Centro. Nesse tipo de ação, os participantes se reúnem de forma repentina em ambientes públicos para apresentações artísticas, que visam na maioria das vezes divulgar a cultura, e se dispersam rapidamente.



A ação promocional contará ainda com promotores vendendo o ingresso do espetáculo com o desconto de 50% para clientes que possuem o cartão Giro, cartão pré-pago do MetrôRio que garante o acesso facilitado às estações, sem necessidade de se enfrentar filas, e também oferece benefícios com foco em cultura, lazer e mobilidade, com descontos em teatros, casas de show e aplicativos de transporte.





Serviço:

Flash Mob do espetáculo "A Cor Púrpura". Estação Carioca (mezanino), Sexta (13), às 17h30. Vendas: Sympla: Estação Carioca (mezanino), Sexta (13), às 17h30. Vendas: Sympla: https://bileto.sympla.com.br/event/64312