Rio - Glenda Kozlowski aproveitou o forte sol que faz no Rio de Janeiro para curtir uma praia. A apresentadora deu um mergulho no mar do Leblon, na Zona Sul da cidade, na tarde desta quinta-feira. Em breve, a apresentadora poderá ser vista à frente do reality show esportivo "Uma vida, um sonho", no SBT.

Glenda Kozlowski curte dia de sol na praia - Ag. News