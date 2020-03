Disney suspende produção de ‘A Pequena Sereia’ por causa do coronavírus

Live action do clássico da Disney, 'A Pequena Sereia', de 1989, foi suspenso por causa da pandemia do coronavírus. o filme começaria suas gravações na próxima semana em Londres, na Inglaterra, de acordo com o THR



O site informou ainda que um porta-voz da Disney declarou que "embora não haja casos confirmados de COVID-19 em nossas produções, depois de considerar o ambiente atual e os melhores interesses de nosso elenco e equipe, tomamos a decisão de interromper a produção de alguns de nossos filmes de ação ao vivo por um breve período".

No comunicado ainda foi falado sobre outros projetos que seriam interrompidos; entre eles, o novo 'Esqueceram de Mim', o drama de época, 'The Last Duel', de Ridely Scott e 'Nightmare Alley', de Guillermo del Toro. Peter Pan & WendyeShrunk, que estão em estágio de pré-produção, também foram adiados.