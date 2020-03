Ex-BBB’s Franciele e Diego estão esperando um bebê

O casal de ex-BBB’s está grávido! Franciele e Diego Grossi, que estão juntos desde a 14ª edição do Big Brother Brasil, anunciou nesta sexta via Instagram a novidade e os fãs vibraram junto do casal. A publicação até o momento tinha mais de 2 mil comentários, em ambos os perfis.

Franciele, de forma bastante fofa, escreveu muito realizada na legenda: "Estamos GRÁVIDOS!!! Nosso amor transbordou e multiplicou. Que felicidade, Baby Almeida Grossi está a caminho! Obrigada @confirmeteste pela melhor notícia de nossas vidas! Obrigada Deus por essa benção! Agora vou ser manhêeeee...".

O pai, Diego, fez duas publicações a respeito da grande novidade, que o deixou todo bobo! Na mais recente, chegou a postar uma foto dele beijando a barriga da mulher, com uma poesia sobre ser pai.