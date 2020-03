Globo fala sobre medidas de prevenção contra coronavírus em novelas

A pandemia do coronavírus está impactando a TV Globo e, principalmente, as novelas, que contêm mais contato físico entre seus funcionários, publicou o colunista do portal de notícias UOL, Maurício Stycer, nesta sexta. Ele afirmou ter questionado a emissora sobre orientações especiais que os autores das tramas que estão sendo gravadas possam ter recebido, incluindo cenas que envolvam beijo.



"A Globo está acompanhando todos os desdobramentos e impactos do avanço do COVID-19 com responsabilidade, e adotando as medidas de prevenção necessárias, alinhadas às recomendações das autoridades de saúde pública. Nossa prioridade é garantir a segurança e o bem estar de todos”, respondeu a emissora.



De acordo com o colunista, as medidas tomadas significam agir com bom senso diante do risco real de contaminação. Comentou ainda que nos estúdios, já acarretou em redução significativa de elenco de figuração, de forma a evitar aglomerações, cenas com nenéns e, claro, beijos entre personagens. Uma cena de ‘Amor de Mãe’ que tinha previsão de 120 figurantes será gravada com apenas 40, segundo Stycer. Outra cena que previa um momento carinhoso entre Lurdes (Regina Casé) e Januário (Luiz Carlos Vasconcellos.) foi feita de forma a não precisar mostrar o beijo dos personagens, publicou o colunista.