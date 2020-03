Marcela fala para Prior 'crescer' e internautas zombam da sister

O clima ficou tenso na casa! Após Ivy e Daniel escolherem Thelma e Flayslane para o Castigo do Monstro , a sala do "BBB 20" foi local de desentendimentos. Marcela falou que Prior precisava crescer, no entanto, 'tuiteiros' zombaram da sister, que namora Daniel, que é constantemente julgado por suas atitudes consideradas infantis.

SIM A MARCELA QUE NAMORA O DANIEL FALANDO PRO PRIOR CRESCER.

pic.twitter.com/1rflozBsw6 — PRIOR Q TODOS (@priorqtodos) March 14, 2020 A Marcela mandando o Prior crescer é demais cara kkkkkkk deveria usar essa frase pro Daniel — Consuêlo (@consuelo_fe) March 14, 2020

Ivy se estressou com Prior e Marcela pediu para a amiga não se estressar. "Não cai nessa pilha, ele tem muito mais experiência que você em dar esse tipo de trabalho", repete a médica. "Que tipo trabalho? Não entendi", pergunta o brother. "Ah, poupa meus ovários, não aguento mais você. chega, pelo amor de Deus. Chega, cresce! Você não dá um minuto de paz para o povo dessa casa", diz Marcela. "Era só ter escolhido o Monstro, virou uma briga à toa", interfere Manu.

Com a liderança de Prior, ele só levou Babu para o Vip junto dele, esperando que quem pegasse o Anjo daria o Castigo do Monstro para eles, e assim, todos estariam na Xepa. No entanto, Ivy e Daniel ganharam a Prova do Anjo e deram o Monstro para Thelma e Flayslane, o que causou discussões na casa.