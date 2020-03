Pedro Scooby rebate críticas após foto com máscara

Rio - Pedro Scooby usou suas redes sociais para se defender após receber críticas por postar uma foto com máscara e como legenda "Coronavírus não vai me parar". A legenda foi interpretada de forma negativa e muitos seguidores criticaram a atitude do surfista.



Neste domingo, Scooby usou suas redes para defender sua opinião. Para ele, um dos motivos das pessoas se preocuparem tanto com o novo vírus é porque também está atacando os ricos, atingindo todas as classes. "A fome no mundo mata mais que o coronavírus e nunca vi ninguém fazendo toda essa movimentação mundial por causa da fome", continuou ele.



"A guerra do tráfico aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, mata mais do que a guerra da Síria e eu nunca vi essa mobilização brasileira e nem mundial por causa disso. Porque o problema não está no tráfico, está no político, no policial corrupto, que estão se beneficiando com a guerra do tráfico", o surfista também usou como exemplo a guerra do tráfico no município do Rio.



Por fim, Pedro Scooby ainda reforçou que não quis tirar a atenção da atual epidemia. "Não é que eu ache que não tem que cuidar do coronavírus. Tem que cuidar, e muito. Acho que as pessoas tem que se cuidar. Só fiz uma comparação de uma atenção que dão para uma coisa e que não dão para outra".