Eliana conta que os filhos estão de quarentena por causa do coronavírus

São Paulo - A apresentadora Eliana contou aos seguidores, neste domingo, que seus filhos, Arthur Bôscoli e Manuella Ricco, estão em quarentena.

"Meus filhos estão de quarentena desde que viemos de um passeio em Orlando há 15 dias e vão continuar estudando aqui de casa. Eu e meu marido temos saído apenas se for realmente necessário, levando sempre álcool gel. NÃO cumprimentamos as pessoas com contato físico (nada de beijos e abraços). Evitamos colocar a mão no rosto. Estamos nos condicionando e reaprendendo a nos comportar", disse a apresentadora.

Eliana também pediu que seus seguidores tomem as medidas de prevenção necessárias para não contrair a doença. "Se alguém que vc conheça estiver com sintomas de gripe peça para usar máscaras e permanecer em casa para não passar para outras pessoas. Bebam água, tomem sol, estejam em lugares arejados sem aglomeração e evitem contato físico. O ideal é ficar em casa em caso de dispensa do trabalho (NÃO circular). Seremos bons soldados se fizermos a nossa parte e assim vamos vencer esta batalha que só está começando. Beijo (a distância) na família. Conto com vcs", reforçou ela.