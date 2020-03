Entendiado na quarentena? Confira podcasts de diferentes temas para ouvir e se distrair

Rio - O mundo está enfrentando uma situação delicada, onde todo cuidado e empatia são necessários - e a recomendação é ficar em casa sempre que possível. Então, que tal aproveitar este tempo de forma produtiva, e por que não, divertida?



O podcast - que se tornou uma febre nos últimos dois anos - pode se tornar uma fonte importante de informação, conhecimento e entretenimento gratuito e fácil de consumir. Uma pesquisa encomendada pela Deezer ano passado entre ouvintes de todas as plataformas, indicou que 25% dos usuários de streaming de áudio escuta mais de uma hora de podcast por dia. Esse pode ser um momento também de descobrir novos conteúdos e entender porque esse formato tem conquistado milhares de fãs diariamente.

Com base nesses dados, confira uma lista com dicas de podcasts de diversas áreas para ouvir neste período:

MÚSICA



Essenciais



O Essenciais é um podcast original da Deezer onde alguns dos maiores nomes da música brasileira são entrevistados em um bate papo informal e descontraído. Usando a discografia do artista como fio condutor, 15 faixas são selecionadas e usadas como linha do tempo para percorrer sua história. Uma verdadeira viagem sonora. Já passaram artistas como Elza Soares, Gal Costa, Caetano, Gil, Djavan e Arnaldo Antunes.





Vamos Falar Sobre Música?



Podcast semanal para discutir cultura pop e os últimos lançamentos da música de forma bem-humorada.



NOTÍCIAS

O Assunto



Um grande assunto do momento discutido com profundidade. Renata Lo Prete vai conversar com jornalistas e analistas da TV Globo, do G1, da GloboNews e dos demais veículos do Grupo Globo para contextualizar, explicar e trazer um ângulo diferente dos assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo, além de contar histórias e entrevistar especialistas e personagens diretamente envolvidos na notícia.





EDUCAÇÃO



Inglês do zero



O Inglês do Zero Podcast é destinado às pessoas que têm dificuldade em encontrar bons materiais online para aprender inglês sozinhos. Aqui você encontrará o passo a passo do estudo autodidata de um jeito descontraído e com uma metodologia que te ajudará a aprender definitivamente o idioma.

SAÚDE



Drauzio Cast



Este é o podcast do dr. Drauzio Varella, com áudios sobre diversos assuntos em Saúde, de aids à importância de lavar as mãos, além de comentários sobre grandes assuntos em pauta.





COMÉDIA



Pretinho básico



O podcast humorístico de maior sucesso no Brasil. Uma hora de informação e humor, de segunda à sexta às 13hs e às 18hs.



Um Milkshake Chamado Wanda



Notícias, fofocas, opiniões e bom-humor sobre o mundo do entretenimento e a da cultura pop servem de munição para as doses semanais do podcast Um Milkshake Chamado Wanda. Toda quinta-feira, às 13h17, Phelipe Cruz do Papelpop.com, Samir Duarte e Marina Santa Helena comentam os acontecimentos mais legais do showbiz.





LIFESTYLE



Céu da Semana com Titi Vidal



Toda semana novos episódios com as previsões para todos os signos. Céu da Semana com Titi Vidal é o podcast original da Deezer para os amantes do zodíaco. A cada episódio o podcast apresenta as previsões astrológicas para a semana. Céu da Semana é apresentado por Titi Vidal, astróloga, taróloga, consteladora familiar e terapeuta. Escute e confira o que os astros reservam para você.





ESPORTES



Café Belgrado



Podcast brasileiro sobre basquete, que muitas vezes se desdobra em rumos dos mais imprevisíveis. Um programa feito por amantes da NBA para amantes da NBA, tentando atingir o coração daquele fã mais hardcore ou de quem está aos poucos aprendendo a gostar deste esporte.





Dibradoras



As Dibradoras são apaixonadas por esporte. E esporte é coisa de mulher, sim, senhoras e senhores! Neste podcast, falam das mulheres em todo o universo esportivo, de dentro de campo (de quadra, da piscina ou do tatame) até fora dele, como dirigentes, treinadoras, árbitras, jornalistas e afins.







TECNOLOGIA



Hipsters Ponto Tech



Discussões sobre tecnologia, programação, design, startups e as últimas tendências.





Loop Matinal



O Loop Matinal é um podcast do Loop Infinito que traz as notícias mais importantes do mundo da tecnologia para quem não tem tempo de ler sites e blogs de tecnologia. Marcus Mendes apresenta um resumo rápido e conciso das notícias mais importantes, sempre com bom-humor e um toque de acidez.