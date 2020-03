Zilu Godoi posta foto de biquíni para se despedir do verão

Rio - Zilu Godoi, de 54 anos, ex-mulher de Zezé Di Camargo, postou no Instagram, na manhã desta quinta-feira, uma foto em que aparece de biquíni. De acordo com Zilu, ela postou a imagem para se despedir do verão, que dará lugar ao outono na sexta-feira.

"#tbt para me despedir do verão", escreveu Zilu na legenda da foto. O registro foi feito durante viagem de Zilu para a Flórida, nos Estados Unidos. "Nossa, que gata", comentou um admirador. "Respeite uma mulher bonita dessa, Brasil", disse outro fã. "Queria ter esse corpão", afirmou uma seguidora.