Rio - Anitta postou no Instagram, nesta quarta-feira, fotos do ensaio que protagonizou para uma marca de lingerie. A cantora está seguindo as recomendações do governo de não sair de casa e afirmou que passa o dia todo de calcinha e sutiã. "Meus looks do dia têm sido assim a semana toda", escreveu Anitta na legenda das fotos.

