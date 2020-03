Rio - Em tempos de coronavírus, nem a estátua de Tom Jobim, em Ipanema, na Zona Sul do Rio, escapou de usar uma máscara.

De acordo com a agência de fotografias Ag. News, a escultura do músico amanheceu com uma máscara hospitalar nesta quinta-feira e surpreendeu os cariocas que passavam pela orla.

A estátua de Tom Jobim foi inaugurada na orla de Ipanema em 2014. A cerimônia foi realizada no dia 8 de dezembro, exatamente 20 anos após a morte do músico.