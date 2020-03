Lollapalooza e CCXP vão ocorrer na mesma data

Rio - Com o surto do novo coronavírus, diversos eventos, shows e festivais em São Paulo foram adiados para junho e todo o segundo semestre de 2020.



A principal coincidência será entre o Lollapalooza (adiado por conta da epidemia) e a CCXP: ambos ocorrem no fim de semana dos dias 4, 5 e 6 de dezembro.



Outra coincidência, que já estava prevista, é a Mostra de Cinema e a Bienal do Livro serem realizadas entre o fim de outubro e o início de novembro.



Na quarta-feira, a organização do festival britânico Glastonbury informou que sua edição deste ano está oficialmente cancelada por causa da pandemia do novo coronavírus. Os ingressos deste ano, que teria Taylor Swift, Diana Ross, The Killers e Paul McCartney como headliners, valerão para o evento que será realizado em 2021.

"Claramente, essa não é uma medida que queríamos adotar na nossa edição de aniversário de 50 anos", anunciou a organização do evento em comunicado.