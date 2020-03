Comandado por Xuxa, 'The Four' será exibido toda quarta-feira

O reality show 'The Four', comandado por Xuxa Meneghel, da Record TV, deixa as tardes de domingo e passa a ser apresentado toda quarta-feira, às 22h30. A exibição em novo horário começa a valer na próxima quarta (25), dois dias antes de a loura completar 57 anos.

No próximo episódio, o terceiro, quatro candidatos sobem ao palco do programa para tentar tirar uma das vagas de Alma Thomas, Jezreel, Jonh Bianchi e Victor Mota, finalistas da competição até o momento.

A disputa é acirrada. Alma Thomas já cantou com famosos e fez backing vocal no novo álbum de Ed Motta. O caminho é seguido por Jezreel, que atualmente trabalha com a dupla Jorge & Matheus. Victor Mota canta com Ivan Lins e John Bianchi já tem até EP lançado.

DESAFIOS

Enquanto estes concorrentes precisam manter seus lugares ao longo da disputa pelo prêmio de R$ 300 mil, todos os outros que subirem ao palco terão a oportunidade de tirá-los deste privilegiado lugar por meio de um desafio.

A segunda temporada do reality estreou dia 8 de março com novidades. A cantora Aline Wirley e o produtor musical e empresário João Marcello Bôscoli reassumiram seus lugares no júri. Já o músico e ator Paulo Miklos estreou como jurado do 'The Four'.

A mecânica da competição, em que o público já conhece os finalistas, também sofreu mudanças. Ao menos uma única vez ao longo da temporada, um dos jurados poderá usar o Poder de Resgate.

Caso algum participante não consiga os três círculos azuis para ir à batalha com os finalistas, mas Paulo, Aline ou Marcelo o considerem excelente, poderá acionar o Poder do Resgate, uma nova possibilidade de o competidor fazer uma batalha contra um dos finalistas.

Nas redes sociais, o programa tem conteúdo pensado para cada uma das plataformas, o que inclui curiosidades musicais, melhores momentos do programa, bastidores e enquetes.

Com a hashtag #TheFourBrasil, o público também pode participar do reality, por meio da interatividade ao vivo no programa.