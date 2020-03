Multishow adia estreia de programas

Para quem esperava novidades na programação do Multishow uma ducha fria: o canal acaba de adiar as estreias de vários programas, como 'Música Boa ao Vivo - Temporada Especial Ivete Sangalo' e 'TVZ Temporada Lexa'. As atrações, que entrariam em março, só estreiam em junho. A medida tem como objetivo evitar o avanço do Covid-19 no país e preservar a saúde das equipes envolvidas nas atrações.

Durante esse período, o Multishow terá uma programação especial, com episódios de 'Tô de Graça', 'Vai Que Cola', 'Lady Night', 'Anota Aí', 'Vai Pra Onde?' e 'Lugar Incomum'. O canal está aberto para todos os assinantes das operadoras de TV a cabo.