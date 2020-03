Após revelar estupro, cantora Duffy mostra nova música

Rio - Após as revelações de sido vítima de violência sexual e mantida em cativeiro, a cantora Duffy divulgou sua nova música, que foi tocada pela rádio BBC. Segunda a cantora, Something Beautiful foi composta para "levantar espíritos nestes tempos atribulados", dando a entender que quer dar uma força para as pessoas em isolamento social por causa da pandemia de coronavírus. A cantora avisa que seu desejo não é o de lançar comercialmente a canção, pois quer mesmo é levar algo bom para as "pessoas trancadas em casa".



O mundo das artes é cheio de histórias mirabolantes, com fatos beirando o inacreditável, principalmente quando envolvem jovens e sua busca pelo sucesso. É o caso de Duffy, que atingiu o topo das paradas britânicas em 2008, com o hit Mercy, mas sumiu dos holofotes anos depois. Recentemente, a cantora, agora com 35 anos, revelou ter sido "estuprada, drogada e mantida em cativeiro por vários dias", motivo de seu afastamento.