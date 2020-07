Whindersson Nunes é visto abraçando novo affair em viagem

Rio - Whindersson Nunes , de 25 anos, foi visto abraçando uma suposta nova namorada durante viagem ao Ceará. De acordo com a "Quem", trata-se da estudante de Engenharia Civil Maria Lina, de 21 anos. As imagens foram publicadas por uma empresa de passeios no dia 11 de julho. Em determinado momento, durante o vídeo, a estudante percebe que está sendo filmada mas volta a conversar com amigos.

O casamento de Whindersson Nunes e Luisa Sonza chegou ao fim no final de abril deste ano. O humorista apagou as fotos e parou de seguir a cantora no Instagram. Luisa continua seguindo Whindersson e mantém as fotos com o humorista em suas redes sociais.