Conhece a cabeleileila Leila? Eduardo Sterblitch cria novo hit na web

São Paulo - Às vezes, no silêncio da noite, você fica pensando em "cabelos, unhas, ‘hitratação’ e unhas"? Então você não está sozinho. O novo meme da cabeleileila Leila conquistou a internet e já tem continuação, sabia? E temos a quem agradecer: Eduardo Sterblitch!

Tudo começou com o lançamento do programa do humorista, que é transmitido nas redes sociais e também no Globoplay, o "Sterblitch Não Tem um Talk Show: o Talk Show". Nele, Edu explica que todo programa de sucesso precisa de propagandas, mas como o dele ainda não é um programa de sucesso, ele mesmo faz suas próprias. E foi assim que nasceu o fictício salão de beleza de Leila e de seu sobrinho-neto Luiz Cláudio.

A divulgação da cabeleireira Leila foi compartilhada por milhares e milhares de pessoas e fez tanto sucesso que o “estabelecimento cresceu”. Sterblich nos deu novamente um presente: a continuação do meme. O humorista mergulhou na história, criando o “Centro de Beleila Leila Cabeleleilos”.

No Twitter, não se fala de outra coisa e os internautas estão simplesmente obcecados com Leila e com seu sobrinho-neto Luiz Cláudio.