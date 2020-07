Moacyr Luz e Samba do Trabalhador realizam live inédita, no Renascença Clube

Rio - "Segunda-feira é das almas. É bom também de sambar. Tem uma vela pro santo. A outra é pra vadiar". Os conhecidos versos de "A Reza do Samba", música de Moacyr Luz e Gustavo Clarão, não deixam dúvidas. Segunda-feira é dia de samba, ou melhor, é dia de Samba do Trabalhador. Há quinze anos se apresentando todas as semanas para milhares de pessoas no Renascença Clube, Zona Norte do Rio de Janeiro, a clássica roda deu lugar às lives, em tempos de pandemia. Até então realizadas a distância, com cada integrante em sua casa, no próximo dia 03 de agosto, os músicos se encontrarão pela primeira vez desde o início do confinamento. Desta vez a família estará completa, para uma live especial, no reduto oficial do SDT.



Com apoio da Cerveja Praya, Bar Pirajá, Renascença Clube e FNT Telecomunicações, a transmissão simultânea acontecerá a partir das 17 horas, nos canais de Youtube do Moacyr Luz e da Cerveja Praya.



"A saudade é imensa. Dos amigos, do público, do Rena... A nossa vontade, claro, era voltar com tudo, com a casa cheia. Mas como isso ainda não é possível, essa live ao lado dos meus companheiros do Samba do Trabalhador já vai aquecer em parte o coração. Esperamos que todos acompanhem de suas casas com a mesma alegria que éramos recebidos todas as segundas. E em breve estaremos juntos novamente!" (Moacyr Luz)



O evento não será aberto ao público e seguirá integralmente todos os protocolos sanitários e de distanciamento, para evitar a propagação da Covid-19.

Durante a transmissão, será possível contribuir para a campanha de arrecadação para ajudar a equipe do Samba do Trabalhador. Diante da paralisação dos eventos, inúmeros profissionais ficaram sem a sua principal fonte de renda. São músicos, produtores, seguranças, bilheteiros e muitos outros envolvidos para que tudo aconteça na melhor forma. As doações podem ser feitas através do site Vakinha, pelo link http://vaka.me/1052539.



O repertório da live contará com os grandes clássicos da roda, que embalam cariocas e turistas todas as semanas no Andaraí, e músicas do disco "Fazendo Samba", o quinto ábum do grupo, lançado em janeiro de 2020 e disponível nas plataformas digitais - http://orcd.co/fazendosamba.



O Samba do Trabalhador é formado por: Moacyr Luz (voz e violão), Daniel Neves (violão de 7 cordas), Alexandre Marmita (voz e cavaco), Gabriel Cavalcante (voz e cavaco), Nego Alvaro (voz e percussão), Luiz Augusto Lima Guimaraes (percussão), Nilson Visual (surdo), Junior De Oliveira (percussão) e Mingo Silva (voz e pandeiro).