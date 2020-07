Parmi e Marianno lançam videoclipe para "Nova Era"

Rio - Parmi e Marianno, dois artistas e compositores com suas influências e carreiras individuais, resolveram se unir em isolamento social, logo no início dessa pandemia, para produzirem novas músicas. Dessa experiência surgiu o EP "Nova Era", lançado e disponível, desde o último dia 10 de julho, em todas as plataformas digitais.O registro, composto por mensagens e reflexões sobre o atual momento, foi escrito como roteiro de um filme imaginário. Agora, seguindo com os materiais que compõem essa estreia, uma versão audiovisual para a faixa título."Apesar do projeto ser bem futurista e eletrônico, essa canção é 100% orgânica, gravada somente com violão e vozes". Na letra, uma mensagem contemplativa, otimista e atemporal."Esse é um trabalho maduro de quem entendeu o verdadeiro papel da arte como instrumento político e também como um meio para a evolução do ser humano", ressaltam.Com direção de Gabriel Ferdes, o videoclipe é inspirado na arte de capa assinada por Leo Pinotti, fazendo uma viagem por planetas e galáxias que se intercalam com os cantores em segundo plano. "Somos realmente um grão de areia nesse oceano infinito de luz"."Nova Era" conta com mixagem 8D de João Milliet. Isso significa que, se você quiser uma experiência mais imersiva, deve ouvir a track com fones de ouvido.Ouça e assista aqui: https://www.youtube.com/watch?v=6YCweo7F2lQ