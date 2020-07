Em live, Mara Maravilha diz que nunca imitou Xuxa: 'Comecei 10 anos antes'

Rio - Mara Maravilha participou de uma live com a ex-paquita Andrea Sorvetão na noite desta terça-feira. Durante a conversa, Mara rebateu comparações com Xuxa e disse que nunca imitou a Rainha dos Baixinhos.

Galeria de Fotos Mara Maravilha e o marido, Gabriel Torres, adotaram Benjamin, de 2, no fim de março Reprodução Instagram Mara Maravilha e o marido, Gabriel Torres, adotaram Benjamin, de 2, no fim de março Reprodução Instagram Mara Maravilha Divulgação Mara Maravilha faz declaração para namorado 22 anos mais novo Reprodução / Instagram Mara Maravilha GABRIEL CARDOSO/SBT Mara Maravilha FOTO_GABRIEL_CARDOSO_SBT Mara Maravilha e Gabriel Torres Reprodução Internet Mara Maravilha e Gabriel Torres Reprodução Internet Mara Maravilha e Gabriel Torres Reprodução Internet Mara Maravilha e Gabriel Torres Reprodução Internet Mara Maravilha e Gabriel Torres Reprodução Internet Mara Maravilha e Gabriel Torres Reprodução Internet Mara Maravilha e Gabriel Torres Reprodução Internet Mara Maravilha e Gabriel Torres Reprodução Internet Mara Maravilha e Gabriel Torres Reprodução Internet Mara Maravilha e Gabriel Torres Reprodução Internet Mara Maravilha e o noivo, Gabriel Torres Reprodução Internet Mara Maravilha Divulgação Mara Maravilha com Silvio Santos Reprodução Mara Maravilha com Silvio Santos Reprodução Mara Maravilha com Silvio Santos Reprodução Mara Maravilha Lailson Santos/O Canal Mara Maravilha Lailson Santos/O Canal Mara Maravilha Lailson Santos/O Canal Mara Maravilha Lailson Santos/O Canal Angelica, Xuxa, Eliana, Mara Maravilha Reprodução da internet Mara Maravilha: fãs apontam uso de Photoshop em imagem postada pela apresentadora. Artista nega Reprodução Instagram

"Nunca imitei a Xuxa. Comecei dez anos antes, apresentando o ‘Clube do Mickey’, de Salvador. Foi lá que o Silvio Santos me viu e me convidou depois para fazer o ‘Show Maravilha’. Nossos programas eram parecidos, mas do lado de lá só tinha louras, e no meu, não", alfinetou a baiana.

Mara também falou que não mantém um relacionamento de amizade com a apresentadora, mas a respeita. "Não somos íntimas. Ela não liga para mim e eu também não ligo para ela. Mas não tenho nada para me queixar dela, temos respeito uma pela outra. Xuxa é Rainha, eu me contento em ser a princesa, a plebeia", garantiu.