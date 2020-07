Rio - Depois de 14 meses pulando do software de edição de vídeo para o de áudio, criando texturas visuais e sonoras extremamente processadas e que se influenciaram de maneira simultânea, Lou Schmidt lança "Turn Me Off". Essa é uma coleção de três músicas e três videoclipes, disponíveis em todas as plataformas digitais, que seguem um caminho independente, produzidas na filosofia “faça você mesmo”.O artista é o responsável por compor as músicas, arranjar, fazer as letras, tocar todos os instrumentos, samplear alguns outros, cantar, gravar, mixar, filmar cada uma das cenas, tratar, manipular, distorcer e editar todos os clipes. Um trabalho homérico, mas também transformador.Embalado por uma estética glitch, lo-fi e bem anos 80, o projeto traz tom industrial, misturando rock, música eletrônica e também alguns elementos acústicos e vocais pop. "Gosto de pensar que moro numa realidade distópica, quase cyberpunk. Acho que a minha arte é bem inquieta e barulhenta, mas milimetricamente planejada e controlada", ressalta.Nas letras, quase autobiográficas, uma reflexão sobre rotina, caos, ansiedade, obsessão por propósito, necessidade de se desligar e de criar bolhas para conseguir fugir da cidade que, muitas e muitas vezes, sufoca e oprime.Toda essa narrativa é construída com imagens filmadas nos países e cidades que Lou Schmidt visitou entre 2017 e 2019, incluindo Nova Iorque, Cannes, Londres, Amsterdam, Berlin, São Paulo e Porto Alegre.Sucessor de "Decompression" (2016) e "Universo Em Fade" (2011), "Turn Me Off" é para ouvir e assistir entendendo, do começo ao fim, a complexidade e a profundidade de cada camada textural, distorcida e ruidosa.Ouça aqui: https://youtu.be/dVFEiaFE2Hk