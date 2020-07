Rio - Uma animação que imagina a morte de Bob Esponja virou o assunto das redes sociais nesta terça-feira (28). O vídeo mostra como seria o futuro da Fenda do Bikini, local de moradia do personagem, sem seu protagonista.

A morte do Bob Esponja é narrada por Lula Molusco, que menciona a venda do restaurante em que Bob Esponja trabalha, Siri Cascudo, e a saudade do amigo.

No Twitter, fãs da animação se emocionaram com a história, que é uma experimentação do ilustrador mexicano Cheko Aguilar, que compartilhou nas redes o futuro alternativo do personagem. Assista:

Não consigo imaginar um mundo sem meu patrão Bob Esponja... Tô emocionada, amo vcs!? pic.twitter.com/O7OLHphMYQ — Nickelodeon (@NickelodeonBR) July 28, 2020