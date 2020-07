Rio - Um dos movimentos culturais mais respeitados da cidade, o Projeto Criolice vai promover neste domingo (2), às 14h, a primeira live com a Roda de Samba do Criolice, em seu canal no YouTube. Com intuito de arrecadar verba para os músicos que tiveram seus trabalhos cancelados devido à pandemia, a apresentação pretende arrecadar e garantir ajuda financeira para esses profissionais, fortalecendo e incentivando a classe através da vaquinha online, que já está no ar: http://vaka.me/1064859 Prestes a completar 10 anos, o Projeto Criolice teve início numa localidade conhecida como Ponto Chic, no bairro de Padre Miguel, em fevereiro de 2010, e começou na rua para minimizar a carência de acesso a eventos culturais. Em pouco tempo tornou-se uma das rodas de samba mais importantes do calendário da cidade, reunindo mais de 3 mil pessoas todas as semanas. Em agosto de 2013 o projeto migrou para o tradicional bairro de Madureira, local considerado por muitos como a capital da negritude e, até janeiro de 2020, realizou suas edições na Arena Fernando Torres / Parque de Madureira, batendo todos os recordes de público do espaço.O objetivo do projeto é a valorização da cultura de matriz africana e consiste na implementação de várias atividades socioculturais através de uma sensacional viagem ao mundo do samba, o grande foco do movimento. O Crilolice resgata o bom e tradicional samba através da Roda de Samba do Criolice, que tem na sua formação um time de músicos consagrados e um repertório impecável. São representantes das mais frequentadas e tradicionais rodas de samba do Rio, dentre elas Cacique de Ramos, Samba do Trabalhador, Beco do Rato, Clube Renascença, Pedra do Sal, Cozido do Zeca e Tia Doca, entre outras.Evento: Live Solidária – Projeto CrioliceData: 02 de AgostoHorário: 14hCanal YouTube – Projeto Criolice https://www.youtube.com/channel/UCXN8vnCjDe2RfT0YHGukAYw Valor para doação: a partir de R$ 10Produção Executiva: Rose Maciel, Vander Araújo e Dayvison Gomes