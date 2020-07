Premonição? Desenho 'Os Simpsons' previu nota de R$ 200 no ano de 2014

Rio - O desenho "Os Simpsons" é conhecido por prevê acontecimentos da vida real. A revelação da vez feita pela animação foi a nota de R$ 200, aprovada pelo Banco Central na última quarta-feira (30) . A nota desse valor apareceu na série no ano de 2014.

O fato aconteceu no 16º episódio da 25ª temporada da animação. Neste capítulo, o personagem Homer Simpson se torna um juiz de futebol da Copa do Mundo e passa por vários testes de suborno durante a passagem pelo Brasil. Em uma dessas ocasiões, oferecem a Homer uma pasta cheia de notas de R$ 200, mas ele não aceita. Nesse mesmo episódio, os roteiristas também "previram" a derrota do Brasil para a Alemanha.

Ao perceberem isso, internautas repercutiram o fato no Twitter. Veja:

Além das notas de R$ 200, outro episódio, exibido em 2000, mostrou Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, fato esse que se concretixou em 2016.

Já em 2002, outro episódio mostrou um jogador de futebol do Brasil se lesionando em uma Copa do Mundo. Posteriormente, Neymar acabou se machucando no torneio de 2014.