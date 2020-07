Espetáculo de Fernando Caruso tem sessões gratuitas no Zoom

Que tal assistir a um espetáculo de humor e improviso sem sair de casa? Nos próximos dois sábados (01 e 8 de agosto), um elenco reunido pelo ator e diretor Fernando Caruso faz apresentações gratuitas pela plataforma Zoom. O espetáculo H.A.R.O.L.D.O, acrônimo para Habilidade de Associação Rápida com Objetos, Lugares e Diálogos Originais, se inspirou no formato inglês de improviso Harold. Após apresentações lotadas no Teatro Tablado, a peça foi adaptada para o meio virtual após o fechamento dos teatros durante a pandemia. Agora, traz um novo formato, que mescla jogos clássicos de improviso com originais.



Os atores são alunos formados por Caruso no curso de teatro de O Tablado e têm direção de Davi Salazar. A montagem da peça se dá de forma totalmente improvisada, e nenhuma sessão é igual a outra. A partir de uma palavra sugerida pela plateia, o grupo de atores desenvolve histórias inéditas de narrativa cômica com duração de uma hora.





Para garantir o ingresso das sessões no Zoom, basta enviar uma mensagem para o perfil @haroldoimpro, no Instagram, e guardar o lugar no sofá.



Serviço:



Espetáculo: H.A.R.O.L.D.O.

Data e horário: Sábados, 19h (01 e 08/08)

Local: plataforma Zoom

Ingressos: gratuito (solicitar link pelo perfil

Classificação etária: 12 anos



Elenco: Ana Procópio, Arthur Brasiliano, Diogo Costa, Gabriel Savelli, Giovanna Maia, Layane Karenyna, Leticia Vasconcelos, Mariana Cabral, Milena Simões, Ohanna Salles, Pablo Pêgas.



Conhecido pelo trabalho no humor, Caruso esteve nove anos em cartaz com outro espetáculo de improviso, o ZÉ - Zenas Emprovisadas, ao lado de nomes como Marcelo Adnet, Gregório Duvivier e Rafael Queiroga. Agora retoma o improviso com 14 atores formados por ele no Tablado.Para garantir o ingresso das sessões no Zoom, basta enviar uma mensagem para o perfil @haroldoimpro, no Instagram, e guardar o lugar no sofá.Espetáculo: H.A.R.O.L.D.O.Data e horário: Sábados, 19h (01 e 08/08)Local: plataforma ZoomIngressos: gratuito (solicitar link pelo perfil @haroldoimpro , no Instagram )Classificação etária: 12 anosElenco: Ana Procópio, Arthur Brasiliano, Diogo Costa, Gabriel Savelli, Giovanna Maia, Layane Karenyna, Leticia Vasconcelos, Mariana Cabral, Milena Simões, Ohanna Salles, Pablo Pêgas.