Em Ibiza, Luana Piovani fala sobre pandemia: 'Parece que está tudo normal, mas não está'

Rio - Luana Piovani está curtindo umas férias em Ibiza, na Espanha. A apresentadora, que mora em Portugal, tem postado várias fotos e vídeos de suas férias , sempre passeando bastante e sem máscara. Após receber perguntas de seguidores sobre como está a situação da pandemia na Europa, Luana resolveu se pronunciar.

Galeria de Fotos Luana Piovani Reprodução Internet Luana Piovani Reprodução Instagram Luana Piovani Reprodução Instagram Luana Piovani Reprodução Luana Piovani Reprodução Luana Piovani Reprodução da internet Luana Piovani fala sobre como se sentiu ao se separar de Scooby Reprodução/Instagram/@luapio Luana Piovani Reprodução Instagram Luana Piovani Reprodução Internet Luana Piovani Reprodução Internet Luana Piovani Reprodução Internet A atriz Luana Piovani fez críticas a Rede Globo Reprodução dainternet Luana Piovani Reprodução da internet Luana Piovani Divulgação

"É, eu sei que vocês ficam aí vendo as coisas que eu posto, mas sei que a realidade no Brasil tá muito diferente do que a gente está vivendo aqui. Mas eu queria dizer que o único lugar que eu fui que tinha aglomeração, foi o que eu mostrei aqui, no primeiro dia, no porto", explicou Luana.

Ela disse que também toma todos os cuidados de prevenção, apenas não os filma. "Aqui tudo o que se faz é com máscara, todo lugar tiram sua temperatura, dão álcool em gel, não pode ficar perto. Sei que vocês estão preocupados com a minha saúde, mas não precisa ficar não", afirmou.