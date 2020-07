De máscara, Joana Prado se diverte relembrando os tempos de 'Feiticeira'

Rio - Joana Prado , a eterna "Feiticeira" do extinto programa "H", se divertiu relembrando a personagem durante uma ida ao salão em Miami, nos Estados Unidos, onde mora com a família. Usando uma máscara de proteção contra a covid-19, Joana relembrou a personagem que a deixou famosa no final dos anos 90 e início dos anos 2000.