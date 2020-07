Disney lança filme 'Black Is King', com Beyoncé, para homenagear cultura africana

Rio - A Disney lança o filme "Black Is King" (Preto é Rei, em tradução literal), nova produção do Disney+ que é um álbum visual da cantora Beyoncé, nesta sexta-feira, 31. O trailer foi divulgado em 28 de junho e a cantora comemorou o lançamento em sua conta no Instagram. Ela explicou que a produção busca homenagear a cultura africana.

"Eu acredito que quando pessoas negras contam suas histórias, nós podemos mudar o eixo do mundo e contar nossas verdadeiras histórias de riqueza geracional e de alma que não são contadas nos livros de história", comentou Beyoncé, destacando que o álbum é um "trabalho de amor".



A cantora explicou que a ideia para o projeto surgiu enquanto produzia a trilha sonora da versão "live action" de O Rei Leão e que ela tem produzido o filme há um ano. A ideia é "celebrar o tamanho e beleza da ancestralidade negra", apresentando elementos da história negra e da tradição africana com um "toque moderno e mensagem universal".



Beyoncé contou que espera que o filme sirva como uma inspiração para a continuidade da construção de um legado que impacte o mundo. Na descrição do trailer há a informação de que o filme é uma "reimaginação das lições de O Rei Leão para os reis e rainhas de hoje que procuram por suas coroas".



A produção será lançada no Disney+, serviço de streaming da Disney, neste dia 31 de julho. Como a plataforma não foi lançada no Brasil, ainda não há previsão de estreia por aqui.