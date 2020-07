Aventuras Maternas: dicas para homenagear os pais

Delícias da roça para os pais



Especializada em queijos, doces da roça e outras delícias, a Carro de Minas elaborou uma cesta ornamentada como sugestão para o Dia dos Pais. Há várias opções que podem ser personalizadas, com custo de ornamentação de R$15, para pedidos acima de R$100, com frete grátis. Uma ideia é a tábua de frios com petiscos, incluindo trança defumada, quarteto meia cura, geleia de pimenta biquinho e provochip (provolone desidratado). Outra sugestão é a cesta com produtos para café da manhã, que inclui rosquinhas de nata, café 100% arábica, queijo Minas frescal, requeijão de corte e geleia de frutas vermelhas. As duas opções que somam R$115 têm entrega grátis. Mais informações no Instagram @carrodeminas ou pelo WhatsApp 21.98148-1322.







Cesta de brunch

A Sweet Box criou a cesta de Brunch Dia dos Pais, contendo 200ml de suco de uva integral, 2 unidades de pão de batata recheado com calabresa, 2 unidades de pão de batata recheado com cream cheese, 2 torradas, geleia sem adição de açúcar, pães de queijo, requeijão, bolo americano sem adição de açúcar, balão personalizado e cartão personalizado, a partir de R$130. Há outras opções também, sob consulta.

Mais informações: Instagram: @sweetbox.niteroi ou Whatsapp: 21.98808-3235



Tábua de frios

A Pão e Cia Niterói criou uma tábua de frios com vinho ou espumante para presentear os papais, contendo 3 tipos de queijo, 2 tipos de patê, torradas, brioche, ciabatta de provolone, tartelete de nutella, damascos, vinho ou espumante. O valor da tábua é R$250. Há também a opção da cesta com pão australiano, suco 300 ml, biscoito polvilho, baguetinha , bolo, queijo e presunto, sabores de croissant, biscoito amanteigado e 100g de pate, pelo valor de R$ 180.

Mais informações: Instagram: @paoecianiteroi ou pelo telefone 3674-3389





Cestas recheadas de afeto para os pais



Durante esse período de quarentena, duas professoras se reinventarem e criaram a marca Cestas Afeto, com cestas cheias de personalidade e repleta de memórias afetiva. O cardápio contempla todas as preferências de um delicioso típico café colonial a um platter com vinho ou até mesmo um espumante para as noites de comemorações em casa. Todas as cestas acompanham itens que são presentes e eternizam o momento. E para o Dia dos Pais, a Cesta Afeto criou um cardápio com os mais variados produtos, que podem ser escolhidos de acordo com o que cada pai gosta. Os pedidos podem ser feitos pelo Instagram da marca - @cestasafeto - ou pelos WhatsApp 96468-3274 / 98666-2191. As entregas acontecem em Niterói e região e os valores são a partir de R$130.







Para pais enólogos



A Wine To You criou uma série de kits especiais que prometem agradar os mais diferentes estilos de pais enólogos. Com a facilidade de comprar pela internet e receber em casa, o primeiro kit traz uma garrafa do Rosé Piscine Stripes, que por dois anos foi o vinho rosé francês mais vendido do Brasil, acompanhado de uma bag de Neoprene perfeita para levar o seu vinho para onde desejar com segurança, praticidade e para conservar a temperatura da sua bebida por mais tempo. Por R$ 263,30, o kit ainda contempla uma garrafa de Tarani Cahors Malbec, conhecido como “vinho negro” devido a sua coloração intensa e escura, proveniente de um processo em que uma grande fração do suco fermentado é fervida. Essa variedade de vinho denota taninos mais aveludados, consequência das técnicas de vinificação empregadas. No segundo kit, por R$ 319,15 o pai leva pra casa uma garrafa da Rosé Piscine Stripes, o espumante da marca Rosé Piscine Freez, também feito para ser degustado com duas pedrinhas de gelo e ideal para ser degustado como aperitivo. Para acompanhar o kit, uma Champanheira Rosé Piscine para 1 garrafa perfeita para os momentos de celebração. E com valor de R$ 300,50, o último kit de Dia dos Pais da Wine To You inclui três vinhos tintos. Além de uma garrafa do Tarani Cahors Malbec, o kit inclui o exclusivo Tarani Reserve Cahors Malbec, ideal para ser degustado em momentos especiais, e um Sang-Mêlé, vinho conhecido por sua intensidade aromática marcada por aromas de cerejas kirsch. Para mais informações, acesse www.rosepiscine.com.br e siga o perfil @rosepiscineoficial no Instagram.







Coleção pais e filhos



A relação entre os pequenos e seus pais é permeada de muita parceria, risadas, cuidado e afeto. E nessa coleção de livros infantis da Leiturinha, dois títulos sobre pais e filhos mostram, de forma leve e divertida, como essa relação pode ser importante e benéfica para os dois lados: “O olho da rua” e “Meu pai vai me buscar na escola”. Para assinantes Leiturinha, o valor é de R$ 74,90 e para os demais sai por R$ 90,60.









Papelaria para os pais



A Gravurando, marca de papelaria artesanal, preparou uma seleção de produtos para ajudar os filhos na hora da escolha do presente para os seus pais. São planners para as atividades do dia a dia, planners literários e de viagem, sketchbooks artísticos e lapiseiras. No e-commerce da marca, ainda é possível aproveitar 20% de desconto na compra de 2 itens ou mais e frete gratuito para as regiões Sul e Sudeste nas compras acima de R$120,00.Para saber mais, acesse https://www.usegravurando.com.br/ ou o Instagram https://www.instagram.com/vivagravurando/









Para pais que amam esportes



Neste Dia dos Pais, a Centauro mostra que ‘Cuidar é o esporte de todo pai’. Dentro desse conceito, a marca traz em sua campanha figuras paternas reais, que inspiram e, independentemente de quem sejam, dão força, suporte, e colocam a todos em movimento. Para os pais que gostam de correr, há opções de calçados de marcas como adidas, Asics, Nike e Olympikus. Já aqueles que quiserem presentear com roupas, encontrarão camisas de futebol, blusões e bermudas, entre outros. Além disso, mochilas e bonés também estão entre os sortimentos sugeridos para a data. Preços a partir de R$ 39,99. A rede conta com mais de 200 lojas espalhadas em mais de 20 estados brasileiros, além do e-commerce (www.centauro.com.br) e aplicativo exclusivo da rede. A Centauro oferece serviços e experiências personalizadas para cada perfil de consumidor, auxiliando no processo de compra e democratizando a prática esportiva no país. Com um modelo multicanal, são os consumidores que determinam quando, onde e como querem provar, comprar e receber produtos.









Presente com humor no Dia dos Pais



Uma data importante pede um presente especial. Então, que tal apostar em um item personalizado, que transmita amor e carinho? A Caricanecas tem canecas de café, copos de chopp e squeezes que podem ser personalizados com caricaturas de pais e filhos. Com desenhos inspirados no cartoon, os produtos têm traços sofisticados e realistas que certamente vão agradar os pais. Para adquirir, basta acessar o site da marca, enviar a foto preferida e pronto: o produto chegará na sua casa com toda a comodidade. Preços a conferir. Para conhecer as opções, acesse www.caricanecas.com.br









Produtos especiais com inspiração na música para os pais



A Cacau Show caprichou na criação dos produtos especiais para o Dia dos Pais. A promessa é de uma experiência doce e que remeta ao mundo da música para agradar a todos os gostos. Dentre as opções saborosas para presentear os pais está a Caixa Amplificador Tabletes 150g, que lembra um amplificador de som e contém com diversos tabletes 5g, ao leite, com frases sortidas e cheias de carinho, a partir de R$ 21,90 cada. Além dessa novidade, a marca também traz o Cubo Pais Meu Velho 145g, com uma arte especial de fita cassete, que nesse ano apresenta bombons de chocolate ao leite com recheio no sabor brigadeiro, a partir de R$ 18,90 cada. E para atender a todos os públicos, a marca lança a versão um Cubo Pais Zero Adição de Açúcar, edição especial para a data, os bombons são de chocolate ao leite, com recheio no sabor avelã sem adição de açúcar. São opções para todos os tipos de pais e gostos e, com embalagens, que harmonizam com o mundo musical. A campanha conta com opções para presente imperdíveis a partir de R$ 18,90. Para comprar, basta procurar uma das mais de 2.300 lojas nos principais shoppings, avenidas e ruas comerciais de todo o Brasil.















Para pais e filhos inventores



Neste Dia dos Pais, meias, pijamas e gravatas podem sair de cena, já que a unidade de tecnologias educacionais da Positivo tem uma sugestão inovadora: os pais poderão vestir seus aventais de inventor e desenvolver projetos incríveis com seus filhos, como a placa de programação BBC micro:bit. A solução é um mini-processador que inspira a criatividade digital, ensina o fundamental da programação e possibilita infinitas ideias e criações sem a necessidade de componentes extras, como acender uma luz numa bicicleta ou automatizar um carrinho. O objetivo do BBC micro:bit é estimular ainda mais a cultura MAKER e Coding nos ambientes mais diversos de aprendizado. O dispositivo é compacto, fácil de programar e versátil e pode ser integrado a uma série de projetos relacionados ao cotidiano de seus usuários. A Fundação micro:bit recém lançou uma página com ideias e projetos em português https://microbit.org/pt-br/projects/make-it-code-it/. São 55 projetos criados para ensinar e inspirar dos mais iniciantes até quem já está desenvolvendo projetos avançados. É possível encontrar o BBC micro:bit em lojas online de componentes eletrônicos em todo o país. Para informações, acesse: http://tecnologia.educacional.com.br/project/bbcmicrobit/









Para adoçar o Dia dos Pais



Entre os dias 03 e 09 de agosto, a rede de franquias Casa de Bolos faz o simples virar extraordinário. É que a marca pioneira no segmento de bolos caseiros preparou um kit especial para deixar o Dia dos Pais muito mais gostoso. O kit traz o lançamento do mês, o bolo Vó Sônia de Abacaxi, embalado numa caixa especial para presente, acompanhado de um cartão personalizado, por R$ 34,00 somente durante a semana da promoção. O bolo Vó Sônia de Abacaxi é preparado 100% artesanalmente, com frutas de verdade. A embalagem é biodegradável e o cartão é uma forma de incentivar a firmeza e a coragem que os pais precisam ter nesses novos tempos, além é claro de homenagear e proporcionar aquele carinho a mais. E como os cuidados com o isolamento continuam sendo uma condição a ser considerada, vale aproveitar o delivery próprio da Casa de Bolos e encomendar o kit do Dia dos Pais. O aplicativo está disponível e pode ser baixado gratuitamente na App Store e Google Play. No Estado do Rio, a Casa de Bolos tem 25 lojas, em bairros como Centro, Meier, Barra da Tijuca, Botafogo e Copacabana. Mais informações em casadebolos.com.br