Rio - A quarentena ainda impede que os sambistas invadam os pagodes da cidade para cantar os clássicos e bater na palma da mão. Mas, enquanto o 'dia de graça' não chega, as lives são um bom tira gosto. Neste sábado, a partir das 16h, o cantor Alex Ribeiro, filho do eterno imperiano Roberto Ribeiro, comanda a live Arena do Samba no seu canal no Youtube, com presença de convidados.

"Será um grande prazer receber meus parceiros em mais uma live, que a cada edição tem alcançado um nível maior de excelência e qualidade para levar um pouco de alegria e descontração para quem está em casa neste momento complicado" destacou Alex Ribeiro, que promete os maiores sucessos do pai e outros clássicos do samba. A live terá presença de Tiãozinho da Mocidade e Adriano Serafim.