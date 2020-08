Rio - A temporada de Anitta pela Europa segue a todo vapor. A cantora compartilhou com os seguidores alguns momentos de diversão em uma balada na Croácia com a amiga Laryssa Bottino. Nas imagens, elas aparecem dançando funk, enquanto na festa tocava música eletrônica.

A publicação fez a alegria da maioria dos fãs da cantora. No entanto, um grupo pequeno se sentiu no direito de apontar "defeitos" no físico da cantora e fizeram críticas, rebatidas prontamente por Anitta.

Um homem reparou na transparência no look rendado escolhido pela beldade. "Só eu achei essa blusa transparente que deu pra ver coisas ou tenho a mente muito poluída?", escreveu. E Anitta respondeu: "O mesmo que daria pra ver se a blusa estivesse em um homem. Mamilos. Até cachorro tem mamilo... Preocupa não que isso não é mente poluída, está tudo ok com sua saúde mental sendo este o tópico em análise".



Uma seguidora resolveu criticar o físico da cantora. "Tá com o bumbum bem flácido", escreveu. "E o seu tá duro? Está feliz com ele? Então arrasaaaaaa e se joga. Eu estou to feliz com o meu mole mesmo, estou to me amando, jogando pro alto".

E as críticas não acabaram por aí, mais uma fã de Anitta falou mal da pele da artista. "Se nem Anitta está livre das espinhas, então quem sou eu na fila do pão pra estar né."

"Simmmm rs... está babado mesmo. TPM + Sol todo dia + protetor solar + cabelo molhado com creme sarrando.... paraíso das espinhas. Só resta ter paciência... uó", disse Anitta.