Rio - Gui Araújo falou sobre o término de seu namoro com Anitta em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera no YouTube, nesta segunda-feira. O apresentador da MTV disse que apesar de não estar mais com a cantora ainda torce muito por ela.

Matheus, então, questionou o motivo de Gui ter dito nas redes sociais, no final de julho, que os fãs "não sabem da missa um terço". Gui explicou e afirmou que está tudo bem. "Fica meio que uma pendência de dar um parecer sobre o que está acontecendo, sobre o que rolou e tal. E se você não fizer isso parece que vai se tornar culpado, ou vai assumir a culpa de uma parada que nem existiu. Então eu só fui me explicar. Está tudo bem, tudo certo, todo mundo feliz", afirmou.

Gui disse que não reatou o relacionamento com sua ex Catherine Boscoy e que não voltou a segui-la no Instagram, já que nunca havia parado. Ele também disse que já beijou outras pessoas após o fim do namoro com Anitta e que ficaria com a cantora novamente.

"Eu daria uns beijos na Aniita, que foram meus últimos beijos", disse o influenciador durante a brincadeira do "Caso, Beijo, Mato", em que tem que escolher uma pessoa para casar, uma para beijar e outra para matar.