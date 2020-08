Rio - Preta Gil mudou o visual para comemorar seu aniversário. A cantora completará 46 anos no dia 8 de agosto. Para a ocasião, ela pintou os cabelos de rosa.

"Para comemorar os meus 46 anos resolvi mudar o visual !!!! Amo essa sensação de liberdade!!! Poder brincar com a cor do meu cabelo é sempre transformador, meus cabelos brancos agora estão rosa, já já ficam branco outra vez, não quero mais escondê-los, quero ressignificar o meu envelhecer!", afirmou.

Ela mostrou todo o processo no Stories, do Instagram, e ironizou as pessoas que pediam para ela pintar os cabelos brancos. "Vocês pressionaram muito pra eu pintar o cabelo falaram 'esse cabelo branco tá feio' então resolvi pintar. Vocês venceram, vou pintar a minha raiz, adeus brancos, quem sabe um dia eu tomo coragem e deixo crescer de novo", disse.