Rio - Pedro Scooby está viajando com a mulher, Cinthia Diecker, os filhos, Dom, Bem e Liz, de trailer. A família também está acompanhada por um casal de amigos, Letícia Bufoni e Felipe Lombardi. Atualmente, o trailer deles está parado na Sardenha, na Itália.

Pedro e Cínthia têm compartilhado várias fotos e vídeos das férias nas redes sociais. "Do nada, do nada, chegamos na Sardenha", disse Pedro Scooby em um dos vídeos. Anteriormente, eles estavam em Veneza. A viagem de Scooby com a mulher e os filhos começou na Suíça.