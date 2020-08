Histórias do João Sem-Medo

Pelé, Tostão, Jairzinho, Gérson e companhia são nomes celebrados no Brasil e no mundo por terem levado a Seleção ao tricampeonato na Copa do México, em 1970. O futebol envolvente daquele time tem entre seus responsáveis a figura do ex-técnico e jornalista João Saldanha, que será homenageado no Carnaval de 2021 (se a pandemia permitir) pela Botafogo Samba Clube, agremiação fundada em 2018, que desfilará no Grupo Especial da Intendente Magalhães. Saldanha, o João Sem-Medo, é tema do enredo 'Um Apaixonado pela Verdade Caminhando em Tempos de Ilusão', desenvolvido pelos carnavalescos Ricardo Hessez e Marcelo Adnet.

Gaúcho de Alegrete, Saldanha foi jogador e treinador do Botafogo, trabalhou como comentarista no rádio e na TV, teve colunas em grandes jornais e era filiado ao Partido Comunista Brasileiro. Polêmico, só não foi à Copa de 1970 no comando da Seleção porque bateu de frente com o então presidente Emílio Garrastazu Médici, que tentou interferir na convocação do time. Por tudo isso, tornou-se um dos principais personagens do futebol no país e inspirou Adnet a contar sua história.

"Eu me lembro de ainda criança acompanhá-lo. Acho que esse momento, de voz da democracia, em que até as torcidas de futebol se uniram, abaixaram as bandeiras dos clubes para erguer a da democracia, falar do João é resgatar uma voz que faz falta. Não se submetia a nada, levantava sua voz nos momentos mais difíceis e não importava o tamanho da patente, da autoridade que estava do lado", diz Adnet.

O ator e humorista, que se aventurou em 2020 como compositor da São Clemente, no enredo 'O Conto do Vigário', agora encara os desafios de ser carnavalesco. Ao lado de Ricardo Hessez, que também trabalhou na São Clemente como assistente do carnavalesco Jorge Silveira, Adnet conta que essa nova etapa faz parte do mergulho que tem dado no universo do samba. A ideia é ir cada vez mais fundo.

"Eu vi que o Carnaval era um processo vivo, que demanda bastante energia, presença, interesse, paixão. Acho que, como carnavalesco, isso vai surgir muito bem para mim, de maneira muito forte. Vai ser uma viagem, ainda desconhecida", explica.

Para Hessez, trabalhar numa fase tão recente da Botafogo Samba Clube é uma chance que não pode ser desperdiçada. "A gente tem a oportunidade de formatar uma cara para a escola. Ver que as pessoas se sentem representadas pelo enredo que adotamos é muito importante", diz Hessez.

Paralelamente ao trabalho de pesquisa e escrita do enredo, Adnet mantém uma rotina de preparação de roteiro e gravação do 'Sinta-se em Casa', programa diário disponibilizado na Globoplay e nas redes sociais. Sucesso pelas sátiras políticas, o show vai ao ar hoje com sua 139º edição devido ao isolamento prolongado.

"Eu esperava que fosse durar três semanas, um mês. É desafiador fazer conteúdo todos os dias, sem nenhum apoio técnico e humano, só eu e minha esposa em casa. Acho que o humor tem essa capacidade incrível de ser uma arma para a reflexão e para a desconstrução da autoridade, desconstrução do poder, do mais forte, do que está estabelecido", defende Adnet.