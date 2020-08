Festival de Inverno Rio será online e terá shows de Marcelo D2, Thiago Martins e mais

Rio - O Festival de Inverno Rio, que em 2020 chega à sua quarta edição, está confirmado para os dias 07 e 08 de agosto. Mas, diante da pandemia da Covid-19, neste ano acontece em formato diferenciado. Inaugurando uma nova fase de eventos no Rio de Janeiro, os shows obedecem na íntegra todas as normas de saúde pública e serão transmitidos para todo o mundo, direto do Morro da Urca, através do canal oficial do Festival no YouTube.



As atrações escolhidas representam toda a diversidade musical que é a cara do Rio, abraçando sua pluralidade cultural e de estilos. Na sexta-feira (07), haverá uma mistura de rap, pop, samba e pagode, com shows de Marcelo D2, Ferrugem e Thiago Martins. Já no sábado (08), a noite será dedicada aos amantes do Rock and Roll, com grandes representantes do rock nacional, como Raimundos, Barão Vermelho e Detonautas. A proposta é que o Festival "esquente" a estação, reunindo as mais diversas tribos, gêneros e sonoridades.



O Festival de Inverno será realizado ao ar livre e segue integralmente todos os protocolos de saúde pública, tais como: uso de máscara obrigatório para participantes, artistas e equipe técnica; uso de álcool em gel para higienização das mãos, distância de 2 metros entre convidados e funcionários; uso de eco copo sustentável individual; verificação de temperatura no acesso ao local; atendimento personalizado para o setor de alimentos e bebidas; higienização do palco a cada troca de artistas e distanciamento mínimo entre os componentes das bandas. Na preparação, a montagem do evento será feita em esquema de rodízio, com divisão de dias e horários por equipes de montagem, a fim de evitar aglomeração, e sempre com a utilização máscaras e luvas.



Serão recebidos no máximo 50 convidados por noite que terão acesso, via aplicativo oficial do Festival de Inverno Rio, a serviços como fila de banheiro e aquisição de alimentos e bebidas. A plataforma também vai trazer informações sobre o evento e protocolos de segurança.