Ana Paula Renault e Britto Jr. trocam farpas na internet: 'Fim de carreira'

Rio - Ana Paula Renault Britto Jr. se desentenderam e trocaram farpas na internet na noite desta quarta-feira. Tudo começou quando Ana Paula, que já participou do "Big Brother Brasil" e de "A Fazenda" afirmou que vai processar Nadja Pessoa e Evandro Santo por um apelido maldoso. Ela esteve com eles no reality da Record.